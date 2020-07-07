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Отрицавший коронавирус президент Бразилии сдал тест на COVID-19 из-за симптомов ОРВИ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару тест на COVID-19 после того, как у него появились симптомы респираторного заболевания, сообщает O Globo.

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Болсонару сказал сторонникам у президентского дворца, что он только что посетил больницу и прошел тест на коронавирус. Он добавил, что обследование показало, что его легкие "чистые". Результаты его теста на COVID-19 будут готовы во вторник.

По данным O Globo, несмотря на отсутствие подтвержденного диагноза COVID-19, президент Бразилии уже начал принимать гидроксихлорохин и азитромицин. Доказательств эффективности обоих препаратов против коронавируса нет.

По данным источников, все встречи президента Бразилии на текущую неделю были отменены.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1 623 284 случая заражения коронавирусом, 65 487 человек скончались.

Весной, когда пандемия коронавируса еще не сильно затронула Бразилию, Болсонару резко выступал против самоизоляции и других мер социального дистанцирования, называл губернаторов штатов и мэров городов преступниками за введение карантина, демонстративно посещал больницу без маски и пожимал всем руки. Из-за споров по поводу мер противодействия коронавирусу президент Бразилии сменил за месяц двоих министров здравоохранения.

Хроника коронавируса. Июль.

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