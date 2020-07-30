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Жену экс-претендента на пост президента Белоруссии вызвали в МВД

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Жена не допущенного к президентским выборам в Белоруссии Валерия Цепкало Вероника сообщила, что получила повестку с вызовом в МВД.

По ее словам, ее вызвали для дачи показаний по делу, которое возбудили в отношении ее мужа по заявлению турецкого бизнесмена Седата Игдеджи, который обвинил Цепкало в клевете.

"Также хочу заявить, что мою сестру, сотрудницу Белгазпромбанка, сегодня неизвестные люди в гражданском прямо на парковке посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении", - добавила она.

Бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало в конце июля перебрался с детьми из Белоруссии в Москву. Он заявил журналистам, что друзья в белорусских силовых структурах сообщили, что его планируют арестовать. Его жена осталась в Белоруссии.

Она вместе с женой арестованного экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико Мариной Колесниковой помогают избирательному штабу кандидата в президенты Светланы Тихановской. Тихановская - жена арестованного блогера Сергея Тихановского. Мужья всех трех женщин собирались участвовать в выборах, но разными способами не были допущены к кампании.

Тихановская заявила, что намерена продолжать предвыборные мероприятия несмотря на предупреждения о возможных провокациях во время митингов. Всех зарегистрированных кандидатов в четверг утром вызвали в ЦИК Белоруссии и предупредили о возможных осложнениях в связи с задержанием 33 бойцов ЧВК "Вагнер".

Вероника Цепкало Валерий Цепкало МВД Белоруссия Светлана Тихановская Седат Игдеджи

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