Что случилось этой ночью: суббота, 15 августа

Записанное в ЦИКе обращение Тихановской, голосование в СБ ООН по иранскому оружейному эмбарго, продолжение борьбы Трампа с TikTok

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Совбез ООН отклонил американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана. "За" проект голосовали США и Доминиканская Республика, "против" - Россия и Китай, 11 стран воздержались. Госсекретарь Майк Помпео и постпред США при ООН Келли Крафт заявили, что Вашингтон не оставит попыток продлить эмбарго. Иранский постпред Маджид Тах-Раванчи счел итоги голосования свидетельством изоляции США и пригрозил жесткой реакцией на любое возвращение СБ ООН к санкциям.

- Шестой день протестов в Белоруссии прошел без разгонов и задержаний. К концу дня протестующие собрались у Дома правительства в Минске, одновременно локальные акции шли в районах столицы. Милиция и ОМОН не вмешивались. Очередная акция у белорусского посольства в Москве также завершилась без задержаний. Между тем МВД Белоруссии сообщило, что в стране за время протестов возбуждено свыше 90 уголовных дел.

- Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Светлана Тихановская записала видеообращение в ее кабинете. Более того, Лидия Ермошина заявила, что свое обращение кандидат в президенты записывала в ее кабинете без нее, но зато в присутствии двух "высокопоставленных сотрудников органов правоохранения".

- Дональд Трамп своим указом обязал ByteDance избавиться от всех активов в США, связанных с TikTok. Согласно указу, покупка в 2017 году пекинской компанией ByteDance приложения Musical.ly, которое впоследствии стало TikTok, задним числом признается недействительной. Также пекинская компания обязана избавиться от личных данных пользователей, собранных в США с помощью TikTok или Мusical.ly.

- "Бавария" забила восемь мячей "Барселоне" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Футболисты испанского клуба ответили двумя голами. В полуфинале "Бавария" сыграет с победителем пары "Лион" - "Манчестер Сити".