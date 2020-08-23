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Лавров нашел неконструктивной программу Тихановской

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Программа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской неконструктивна и не нацелена на достижение национального согласия, заявил в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров.

Как отметил министр, "программа появилась на сайте Тихановской, недолго она там провисела, но в web-архиве можно ее почитать".

"Там много интересного: выход из ЕврАзЭС, из ОДКБ, из Союзного государства, долгосрочная цель - вступление не только в Евросоюз, но и в НАТО, белорусизация жизни за счет внедрения, во многом искусственного, белорусского языка, во все сферы, где будет вытеснен русский язык, и целый ряд лозунгов, которые не носят конструктивного характера и едва ли нацелены на продвижение национального согласия", - рассказал он на форуме "Территория смыслов".

Лавров добавил, что программа была опубликована только на белорусском языке, что говорит о том, что авторы понимали ее провокационность и неприемлемость для тех, кто разговаривает в стране на русском языке.

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Комментируя возбуждение дела против координационного совета белорусской оппозиции, министр отметил, что "они сами заявляют открыто, что хотят получить власть и потом организовать выборы, а переговоры с властью предлагают только с одной целью: обсудить условия ухода президента Белоруссии".

В Белоруссии больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента оппозиционера Тихановскую - 10,12%.

В настоящее время Тихановская находится в Литве.

На этой неделе она заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента в случае организации новых выборов.

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Белоруссия Светлана Тихановская Сергей Лавров

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