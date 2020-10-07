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Эстония отозвала посла из Минска в знак протеста

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Эстония вслед за Литвой, Польшей и Латвией отозвала из Минска посла Мерике Кокаев на консультации с 8 октября. Об этом сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

В Таллине считают необоснованным давление Белоруссии на Литву и Польшу, поэтому решили отозвать своего посла в знак протеста против решений Минска в отношении этих стран.

В МИД это решение назвали политическим, но не юридическим шагом. Он означает временный отъезд из государства, но статус посла, в том числе право на возвращение в аккредитовавшую столицу, от этого не меняется.

2 октября МИД Белоруссии объявил, что с 5 октября отзовет послов из Польши и Литвы для консультаций в связи с деструктивной деятельностью этих стран. Варшаве и Вильнюсу было рекомендовано также отозвать послов, а кроме того, до 9 октября привести численность своих дипмиссий в Белоруссии к паритету с белорусскими представительствами в Польше и Литве. В результате Литве придется отозвать из Белоруссии 11 дипломатов из 25, а Польше - 32 из 50. Эти страны начали переговоры с Минском по второму вопросу.

Послы Литвы и Польши были отозваны из Белоруссии 6 октября.

После этого послов из Минска отозвали Латвия и Германия.

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Эстония МИД Урмас Рейнсалу Польша Литва Латвия Минск Белоруссия

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