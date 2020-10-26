Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 25.10В России 1 513 877+16 710В мире 42 612 959+410 714

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 октября

Очередной провал перемирия в Карабахе, старт "общенациональной забастовки" в Белоруссии, запуск спутника "Глонасс-К" на орбиту

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Армения и Азербайджан вечером воскресенья согласовали новое гуманитарное перемирие. Баку уже заявил о нарушении режима прекращения огня. Премьер Армении Никол Пашинян утверждает, что армянская сторона соблюдает договоренности. Перемирие начало действовать в 8:00 (7:00 мск) в понедельник. Это третье соглашение с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

- Светлана Тихановская объявила о начале в Белоруссии "общенациональной забастовки". В понедельник истек срок объявленного Александру Лукашенко ультиматума, по которому он под угрозой забастовки до 25 октября должен был объявить о своем уходе с поста президента.

- Джо Байден назвал Россию главной угрозой для Соединенных Штатов. По его мнению, Россия представляет для США угрозу "с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов". При этом Китай кандидат в президенты США считает "самым большим конкурентом" Вашингтона. Также он допустил, что публикация в СМИ писем, якобы принадлежащих его сыну, может быть частью "клеветнической кампании" Москвы.

- Навигационный спутник "Глонасс-К" успешно выведен на расчетную орбиту. Ракета-носитель "Союз-2.1б" штатно стартовала в воскресенье в 22:08 (мск) с космодрома Плесецк. В 22:11 мск ракету взяли на сопровождение наземные средства ВКС России.

- Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен уволить глав Пентагона, ФБР и ЦРУ, узнал Axios. По данным портала, список запланированных замен намного длиннее, но эти три кандидата на увольнение в приоритете.

Новости

Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня

Байден назвал Россию главной угрозой для США

Байден назвал Россию главной угрозой для США
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии

Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии

Тихановская объявила "общенациональную забастовку" в Белоруссии

Тихановская объявила "общенациональную забастовку" в Белоруссии

В Белоруссии на акциях протеста задержали более ста человек

Очевидцы сообщили о раненных резиновыми пулями активистах в Минске

Несколько человек пострадали от светошумовых гранат в Минске

Несколько человек пострадали от светошумовых гранат в Минске
Пандемия коронавируса

В Испании снова объявили режим ЧП из-за коронавируса

В Испании снова объявили режим ЧП из-за коронавируса

Эрдоган повторил, что Макрону необходимо проверить психику

Оппозиция насчитала свыше 100 тыс. протестующих в Минске

Оппозиция насчитала свыше 100 тыс. протестующих в Минске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');