Что случилось этой ночью: понедельник, 26 октября

Очередной провал перемирия в Карабахе, старт "общенациональной забастовки" в Белоруссии, запуск спутника "Глонасс-К" на орбиту

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Армения и Азербайджан вечером воскресенья согласовали новое гуманитарное перемирие. Баку уже заявил о нарушении режима прекращения огня. Премьер Армении Никол Пашинян утверждает, что армянская сторона соблюдает договоренности. Перемирие начало действовать в 8:00 (7:00 мск) в понедельник. Это третье соглашение с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

- Светлана Тихановская объявила о начале в Белоруссии "общенациональной забастовки". В понедельник истек срок объявленного Александру Лукашенко ультиматума, по которому он под угрозой забастовки до 25 октября должен был объявить о своем уходе с поста президента.

- Джо Байден назвал Россию главной угрозой для Соединенных Штатов. По его мнению, Россия представляет для США угрозу "с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов". При этом Китай кандидат в президенты США считает "самым большим конкурентом" Вашингтона. Также он допустил, что публикация в СМИ писем, якобы принадлежащих его сыну, может быть частью "клеветнической кампании" Москвы.

- Навигационный спутник "Глонасс-К" успешно выведен на расчетную орбиту. Ракета-носитель "Союз-2.1б" штатно стартовала в воскресенье в 22:08 (мск) с космодрома Плесецк. В 22:11 мск ракету взяли на сопровождение наземные средства ВКС России.

- Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен уволить глав Пентагона, ФБР и ЦРУ, узнал Axios. По данным портала, список запланированных замен намного длиннее, но эти три кандидата на увольнение в приоритете.