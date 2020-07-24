Интерпол отказался объявлять в розыск молдавского олигарха Плахотнюка

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Контрольная комиссия Интерпола отказалась включать бывшего руководителя Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии сообщила в пятницу, что ГП была проинформирована об этом решении 23 июля.

Согласно сообщению, решение было принято на заседании Комиссии, проходившем с 29 июня по 3 июля в Лионе. Оно мотивировано тем, что "хранение данных о заявителе несовместимо с обязательством Интерпола обеспечить эффективное сотрудничество между полицейскими органами в духе "Всеобщей декларации прав человека" (статья 2 Устава Интерпола)". Комиссия также решила удалить сведения о Плахотнюке из базы данных организации.

"Поскольку комиссия не указала причины своего решения, руководство Генпрокуратуры обратится в управление международного сотрудничества полиции генерального инспектората МВД Молдавии с просьбой объяснить причины данного решения. В зависимости от ответа прокуратура решит, как действовать дальше", - говорится в сообщении.

Бегство после смены власти

Плахотнюк был заочно объявлен в розыск после предъявления обвинений в организации и руководстве преступным сообществом, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В середине мая генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что Плахотнюк был основным бенефициаром кражи $1 млрд. На основании этих обвинений 22 мая молдавский суд заочно арестовал Плахотнюка на 30 суток. Сразу после этого прокуратура начала готовить документы для того, чтобы добиться экстрадиции Плахотнюка, бежавшего за границу после смены власти в Молдавии 14 июня 2019 года. Он находится в Майами, эту информацию подтвердило посольство США в Молдавии.

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями".

Обвинения со стороны РФ

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал его 29 июля 2019 года. В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Возможная причина отказа Интерпола

Между тем известный в республике адвокат Эдуард Руденко и гражданский активист Павел Григорчук объяснили, почему Интерпол отказался объявлять Плахотнюка в розыск.

Они напомнили в социальных сетях, что контрольную комиссию Интерпола возглавляет бывший министр юстиции Молдавии Виталий Пырлог, "который всегда входил в окружение Плахотнюка".

Руденко подчеркнул, что Интерполу "запрещается вмешиваться в дела политического, военного, религиозного или расового характера и в организации строго придерживается этого запрета".

"Правоохранительные органы Молдавии должны были предоставить доказательства и материалы, которые исключают политический контекст уголовного преследования Плахотнюка. У меня с самого начала были опасения, что наши органы не смогут убедить Интерпол в том, что Плахотнюк – это банальный преступник. Что он не имеет ничего общего с политикой. К сожалению мои опасения оправдались. Вина полностью лежит на тех, кто оформлял запрос", - констатировал адвокат.

Он высказал надежду, что США не откажут Молдавии "в экстрадиции Плахотнюка", а молдавские правоохранители на этот раз отправили американским властям хорошо подготовленные материалы.

Григорчук высказал недоумение тем, что власти Молдавии до сих пор не отозвали людей Плахотнюка из структур Интерпола.

Он считает, что президенту Игорю Додону вообще невыгодно, чтобы Плахотнюк оказался в Молдавии под арестом.

"Потому что тогда уже точно на Додона выльется столько компромата и видео, что от его репутации просто ничего не останется. Деньги, компромат и продажные политики это три кита Плахотнюка, опираясь на которые ему постоянно удаётся выходить сухим из воды", - констатировал он.