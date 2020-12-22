Что случилось этой ночью: вторник, 22 декабря

Минобороны и СВР попали в "черный список" Минторга США, взломана почта американского Минфина, Байден привился от коронавируса

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- 45 российских компаний и ведомств включены в санкционный список Минторга США. В их числе - Служба внешней разведки, Минобороны РФ, Рособоронэкспорт, "Ростех", "Гражданские самолеты Сухого" и другие организации, конечным потребителем продукции которых власти США считают военных. В "Ростехе" новые американские санкции назвали "очередным витком недружественных действий".

- Сенатор Рон Уайден заявил о взломе десятков email-аккаунтов Минфина США. По его словам, атака стала частью "широкомасштабной шпионской кампании против правительственных учреждений США". Точный масштаб кибератаки пока неизвестен.

- Борис Джонсон отказался продолжать в 2021 году переговоры о будущем отношений Великобритании и ЕС. Он подчеркнул, что не будет переносить сроки окончания переходного периода, который истекает 31 декабря.

- Палата представителей США одобрила пакет помощи экономике на $900 млн. Законопроект направлен в Сенат, где до конца дня должно пройти голосование. В случае одобрения верхней палатой Конгресса он будет передан на подпись президенту Дональду Трампу.

- Джо Байдену в прямом эфире сделали прививку от COVID-19. Своим личным примером избранный президент США хотел убедить американцев в безопасности вакцины. Во вторник публично привьются главный инфекционист Энтони Фаучи, глава Минздрава США Алекс Азар, директор Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз и рядовые медработники.