Энтони Фаучи допустил, что "британский вирус" уже проник в США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что не исключает, что новый, "британский" штамм коронавируса уже проник в США. Он сказал об этом ABC News незадолго до того, как привиться вакциной от Moderna.

По словам эксперта, вирус мутирует везде, и велика вероятность, что если в США начнут искать британскую разновидность, то ее быстро найдут. Пока он считает, что в Америке этот штамм явно не превалирует так, как случилось в Великобритании.

Днем ранее он говорил CNN, что за новым вариантом вируса нужно внимательно следить, но не стоит прибегать к "чрезмерной реакции", например, закрывать авиасообщение с Британией.

Говоря о вакцинfции, Фаучи заявил, что своим примером хочет показать, что прививаться нужно всем. Он считает, что массовое применение вакцин в США начнется в конце марта-начале апреля, как долго продлится эта кампания, он предсказать не может.

Ранее специалисты разных стран говорили, что "британский" штамм коронавируса обладает повышенной контагиозностью по сравнению с ранее известными мутациями. Однако нет свидетельств, что он вызывает более тяжелые симптомы или не поддается существующим вакцинам.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее 22 декабря заявила, что в России этой мутации коронавируса не выявлено. Она также выразила уверенность, что российская вакцина от коронавируса эффективна против этого штамма.