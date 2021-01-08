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Глава полиции Капитолия подал в отставку после беспорядков

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Начальник полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку после критики в свой адрес из-за неготовности справиться с толпой сторонников президента США Дональда Трампа, ворвавшихся в здание Конгресса, сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции Капитолия.

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По его словам, отставка вступает в силу 16 января.

Ранее в ходе пресс-конференции спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала к увольнению Сунда. Она отмечала, что пристав Палаты представителей также сообщил ей о своем намерении подать в отставку.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков четыре человека погибли. Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям.

Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Параллельно в Вашингтоне проходил митинг сторонников Трампа, на котором действующий президент заявил, что никогда не признает поражения на выборах, но позднее пообещал передать власть Байдену. Он не раз заявлял, что выиграл выборы, но победу у него украли.

Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Конгрессе удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Инаугурация назначена на 20 января, но среди демократов стали звучать призывы к досрочному отстранению Трампа от власти.

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