Что произошло за день: понедельник, 25 января

Спад пандемии в Москве, комментарий Путина о "дворце" в Геленджике и неинтересная лунная программа

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Собянин сообщил о спаде пандемии в Москве. По словам мэра, в столице остались минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. По данным на понедельник, суточный прирост COVID-19 в Москве оказался минимальным с конца сентября и составил 2382 случая.

- В России за сутки выявлено менее 20 тыс. новых заболевших COVID-19. Это минимальное значение с начала ноября прошлого года. Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизируется.

- Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит. Президент РФ сказал, что фильм-расследование об упомянутом здании является монтажом и компиляцией. Он посетовал, что эта тема "муссируется на протяжении более чем 10 лет".

- Административный арест назначен 30 участникам субботней акции в Москве. Кроме того в столице назначены 64 административных штрафа в размере от 10 тыс. до 250 тысяч рублей. В свою очередь Рамзан Кадыров намерен разобраться в ситуации с чеченцем, который вступил в драку с силовиками на митинге в Москве.

- "Роскосмос" подтвердил выход из лунного проекта Gateway. В госкорпорации отметили, что готовы продолжить диалог с коллегами из США. Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения о выходе российских специалистов из экспертной группы по обсуждению Gateway, заявил, что Россия не заинтересована в участии в американской лунной программе.

- В финскую полицию поступило заявление на лыжника Большунова. Местные СМИ сообщают, что россиянину, въехавшему после финиша в группу празднующих успех финских лыжников, вменяется нанесение увечий. При этом финский лыжник Йони Мяки, пострадавший от действий Большунова, не собирается обращаться в полицию.

- Путин допустил, что в будущем мог бы заниматься виноделием, вспомнив, что Борис Титов является владельцем "Абрау Дюрсо". После этого акции "Абрау Дюрсо" подскочили в ходе торгов на Московской бирже на 10%.