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AstraZeneca поставит ЕС в I квартале на 30% больше вакцин, чем обещала

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca заверила, что поставит в первом квартале Евросоюзу на 9 млн (на 30%) доз вакцины больше, чем обещала ранее, объявила в воскресенье председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"AstraZeneca поставит 9 млн дополнительных доз в первом квартале (всего 40 млн) по сравнению с предложением, сделанным на прошлой неделе, и начнет поставки на неделю раньше запланированного срока", - следует из сообщения главы Еврокомиссии в твиттере.

Фон дер Ляйен, добавила, что компания также расширит свои производственные мощности в Европе.

Вакцина фирмы, вызвавшей в последние дни резкую критику в Евросоюзе за отказ от своих контрактных обязательств по причине, как объясняло ее руководство, недостаточных производственных возможностей, 29 января получила разрешение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на выпуск своего продукта на рынок Евросоюза.

Это была третья вакцина, получившая одобрение регулятора ЕС. До этого EMA сертифицировало препараты производства компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Векторная вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен был получить примерно 80 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но заявление компании о недостатке производственных мощностей возбудило опасения, что ЕС получит лишь около 30 млн доз.

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ЕС AstraZeneca Коронавирус COVID-19

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