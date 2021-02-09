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Монголия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Монголии, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства, говорится в сообщении пресс-службы РФПИ во вторник.

Монголия стала 23-й страной, одобрившей применение вакцины "Спутник V". Ранее препарат был одобрен в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет (образование) в составе Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Пакистане.

РФПИ ранее заявлял, что до конца недели вакцина будет зарегистрирована в 25 странах.

Спутник V РФПИ Монголия

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