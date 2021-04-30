Что случилось этой ночью: пятница, 30 апреля

Обрушение трибун в Израиле на религиозном празднике, массовые протесты в Чехии против президента страны, возобновление перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Десятки человек погибли при обрушении трибун на религиозном празднике в Израиле. По последним данным 44 человека погибли, более 60 получили ранения.

- В Чехии прошли массовые протесты против президента страны Милоша Земана. Протестующие обвинили его в госизмене и потребовали, чтобы парламент выдвинул соответствующие обвинения против Земана в связи с его недавними заявлениями об отсутствии данных о причастности "российских агентов" к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице.

- Интенсивная перестрелка возобновилась между киргизскими и таджикскими пограничниками вечером в четверг вопреки достижению договоренности о прекращении огня. В результате нового инцидента пострадало 134 человека, погибло 13 граждан Киргизии. После обострения конфликта власти Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении боевых столкновений и выводе военных из зоны конфликта.

- Умер физик Виктор Кудрявцев, обвиненный в госизмене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов. По информации защиты, ученому вменялась передача секретных данных, которые могут быть использованы для создания новых видов вооружения.

- Православные верующие отмечают 30 апреля Страстную Пятницу. В церковной традиции это самый скорбный день календаря, в который принято вспоминать крестные страдания и смерть Иисуса Христа.