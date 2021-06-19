Блинкен обсудил с главой МИД Польши "Северный поток 2"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, в ходе которого обсудил тему газопровода "Северного потока 2", сообщает Госдеп.

"Госсекретарь обсудил тему сотрудничества с Польшей по вопросу противостояния угрозе, которую трубопровод "Северный поток 2" представляет для европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Еще одной темой, как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, стали "региональные и глобальные проблемы".

США и Польша - давние противники реализации этого проекта газопровода.

В мае Минфин США добавил в санкционный список ряд компаний и судов, участвующих в проекте "Северный поток 2", но не стал вводить санкции против компании-оператор газопровода - Nord Stream 2 AG. Президент США объяснил, что газопровод уже по сути построен, так что портить из-за него отношения с Европой было бы "непродуктивно". Такую позицию раскритиковали некоторые политики в США, а также в других странах мира. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что решение властей США его неприятно удивило.