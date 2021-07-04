Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 июля

Жертвы тропического шторма "Эльза", крушение Ан-2 в Казахстане, победа Англии над Украиной в четвертьфинале Евро-2020

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Не менее трех человек стали жертвами тропического шторма "Эльза" на Карибах. В Доминиканской Республике погиб 15-летний подросток и 75-летняя женщина, еще одна смерть зарегистрирована в Сент-Люсии. На некоторых островах Карибского моря ветер разрушил дома, повалил деревья, повредил ЛЭП. Вскоре удара стихии ожидают на Кубе и во Флориде. Губернатор Рон Десантис объявил режим ЧС в 15 округах Флориды. Кроме того, из-за приближения шторма власти Сёрфсайда решили поскорее снести остатки рухнувшей многоэтажки, чтобы обезопасить спасателей. Поиски людей под завалами приостановили.

- Самолет Ан-2 упал на юге Казахстана, оба пилота выжили. Они госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Самолет вылетел для обработки рисовых полей, но через несколько километров после взлета при вынужденной посадке упал на поле. Причиной крушения в МЧС Казахстана назвали техническую неисправность.

- США пока не уверены, что за недавней масштабной кибератакой стоит Россия, заявил президент США Джо Баден. При этом он предупредил, что если авторами кибератаки все же окажутся россияне, Вашингтон примет ответные меры.

- В Японии два человека погибли из-за схода оползня в курортном городе Атами. Еще 20 человек пропали без вести. Премьер-министр Есихидэ Суга сообщил, что спасены 19 человек. Потоки грязной воды разрушили десятки домов. Около 21 тыс. семей в Атами получили от властей распоряжение эвакуироваться из опасной зоны.

- Сборная Англии обыграла Украину и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан. Сборная Англии пока не пропустила на турнире ни одного мяча. В полуфинале англичане сыграют с Данией. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.