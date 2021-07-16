Что случилось этой ночью: пятница, 16 июля

Жертвы наводнения в Германии, переговоры Байдена и Меркель, пожар на мусорном полигоне под Евпаторией

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Не менее 58 человек погибли в результате наводнения на западе Германии. Еще девять человек стали жертвами наводнения в Бельгии. Около 1,3 тыс. человек считаются пропавшими без вести в районе Арвайлер на западе Германии. В этом районе наблюдаются неполадки с мобильной связью, поэтому власти продолжают надеяться, что пропавшие без вести просто не могут сообщить о своем местонахождении.

- Джо Байден и Ангела Меркель на переговорах в Вашингтоне обсудили "Северный поток 2". Лидеры США и ФРГ в целом согласились, что Москве нельзя позволить использовать энергетику для угроз соседям, но разошлись во мнениях "по поводу сути этого проекта". Меркель подчеркнула, что "Северный поток 2" не должен заменить транзит газа через Украину, и пообещала действовать, "если Россия будет лишать Украину права на транзит". Также Байден и Меркель обещали продолжать поддержку суверенитета и евроатлантических устремлений Украины и "защищать восточные рубежи НАТО от действий России".

- Под Евпаторией загорелся мусорный полигон. Пожар начался вечером в четверг. В разных районах города - от въезда на курорт до района Мойнаки - ощущается запах гари. Люди вынуждены спать с закрытыми окнами при температуре воздуха на улице +28 градусов.

- Премьеры РФ и Белоруссии провели телефонный разговор. Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в промышленности и энергетике, уделив особое внимание "углублению интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии".

- Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР увеличилось до 117. За участие в беспорядках, начавшихся после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, задержаны уже более 3 тысяч человек. Власти ЮАР собираются направить 25 тысяч солдат для урегулирования беспорядков, уже развернуто 10 тысяч военных.