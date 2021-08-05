Что случилось этой ночью: четверг, 5 августа

Экстренная посадка самолета Екатеринбург-Москва в Казани, блокировка сайтов "Открытых медиа", "МБХ Медиа" и "Правозащита Открытки", взрыв у здания муниципалитета в Петербурге

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Подавший сигнал бедствия самолет Екатеринбург-Москва приземлился в Казани. В аэропорту Казани "Интерфаксу" подтвердили, что экстренная посадка прошла благополучно. Ранее самолет подал сигнал бедствия над Татарстаном, запросил посадку в Казани по технической причине и начал внеплановое резкое снижение. Позже пассажиры вынужденно севшего самолета вылетели другим бортом.

- Сайты "Открытых медиа" и "МБХ Медиа" заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ. Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты "Открытых медиа", "МБХ Медиа" и "Правозащита Открытки", так как надзорное ведомство считает их связанными с признанными в РФ нежелательными организациями экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского.

- Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 200 млн. Согласно подсчетам сотрудников университета Джонса Хопкинса, общее количество случаев заражения коронавирусом на данный момент составляет 200 млн 14 тыс. 602.

- США отклонили призыв ВОЗ о моратории на ревакцинацию третьей дозой. Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки сообщила, что США могут "сделать и то, и другое", имея ввиду возможность предоставить жителям США третью дозу вакцины и отправку вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода. Ранее в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше препаратов было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.

- У здания петербургского муниципалитета Смольнинское произошёл взрыв. По словам депутата Дмитрия Балтрукова, десять депутатов собрались на крыльце дома №60 по Суворовскому проспекту, так как не имели доступа в здание муниципалитета. Спустя пять минут после начала заседания возникло задымление и позже под решеткой крыльца сработало взрывное устройство. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

- Минфин заявил, что в России не планируют вводить налог на мясо. Ранее, по данным ряда СМИ, идею, что РФ может ввести налог на мясо в связи с глобальным изменением климата, высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.