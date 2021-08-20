Что случилось этой ночью: пятница, 20 августа

Атака Израиля по сирийским городам, эвакуация детских лагерей в Марий Эл, перенос запуска "Союза" со спутниками OneWeb на 21 августа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- El Pais сообщила, что Испания не пустила российские корабли в Сеуту. Министерство иностранных дел Испании не позволило зайти в порт Сеута большому противолодочному кораблю "Вице-адмиралу Кулакову" и спасательному судну "Алтай" из-за отсутствия ответа со стороны российских военных о дальнейших маршрутах кораблей.

- Сирия отразила израильскую ракетную атаку над Дамаском, сообщает агентство SANA. Израиль "осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты со стороны юго-восточного Бейрута" в Ливане, целями были окрестности городов Дамаск и Хомс, говорится в сообщении. Средства ПВО сбили большинство ракет.

- Угрожавший устроить взрыв у Капитолия американец сдался полиции. Около 9:15 утра (16:15 по Москве) пикап без номеров припарковался у библиотеки. Водитель по имени Флойд Рэй Роузберри заявил подошедшему полицейскому, что у него бомба, детонатор, и сейчас он все взорвет. С ним начали переговоры в надежде на мирное разрешение ситуации. Зону вокруг машины оцепили, из ближайших зданий эвакуировали людей, в район направили снайперов. По данным АР, Роузберри сдался и вышел из машины около 14:30 по местному времени.

- Детские лагеря эвакуировали из-за лесного пожара в Марий Эл. Из числа эвакуированных 104 человека, в том числе 84 ребенка размещены в школе-интернате в Йошкар-Оле, еще группа из 32 человек находится в военном лагере "Авангард". Представитель МЧС добавил, что жертв и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что лесной пожар в Марий Эл угрожает поселкам Шап и Усть-Кундышу. В связи с крупным пожаром было ограничено движение по федеральной дороге "Вятка".

- Запуск "Союза" со спутниками OneWeb запланировали в ночь на 21 августа в 01:18:20 по московскому времени. Отмена пуска связана с автоматической отменой предстартовой подготовки. Ранее старт ракеты был запланирован с космодрома "Байконур" в ночь с 19 на 20 августа (01:23 мск).