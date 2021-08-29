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Белорусские пограничники заявили, что Литва вновь доставила мигрантов к границе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что литовские пограничники снова доставили мигрантов к белорусской границе.

"Литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии. Инцидент произошел 27 августа на участке Лидского погранотряда. Военнослужащие пограничной заставы "Дотишки" обнаружили лежащую на линии белорусско-литовской границы пожилую женщину и двоих молодых людей", - говорится в телеграм-канале Госпогранкомитета.

Отмечается, что первичную помощь оказали белорусские пограничники. В связи с опасениями за жизнь и здоровье беженки на место была вызвана бригада скорой.

"Когда состояние женщины улучшилось, она пояснила, что к линии границы группу беженцев привезли литовские силовики, - рассказали в ведомстве. - Все они следовали в Литву просить убежище, но в ответ местные правоохранители морили их голодом, угрожали и применяли физическую силу".

Как сообщалось, в конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией.

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В Литву через границу с Белоруссией в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы назвали выросшие потоки нелегальной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".

В Литве планируют возвести забор от нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией до сентября 2022 года, на строительство будет выделено 152 млн евро, длина забора составит 500 км.

Белоруссия Литва

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