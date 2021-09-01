Что случилось этой ночью: среда, 1 сентября

Соглашение об оборонном партнерстве Украины и США, открытие 78-го Венецианского кинофестиваля, помощь талибов американцам

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украина и США подписали соглашение об основах оборонного партнерства. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это соглашение "новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере". Главы военных ведомств Андрей Таран и Ллойд Остин подписали также межправительственное соглашение о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. Шеф Пентагона подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния политике России. Также Вашингтон пообещал Киеву военную помощь до $60 млн.

- Запрет на госзакупку импортной продукции распространили на компьютеры. Постановление Правительства опубликовано на портале правовой информации. Также ужесточились ограничения для госзакупок импортной радиоэлектроники. Правительство поменяло правило "третий лишний" на "второй лишний", по которому заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии не менее двух заявок с предложениями аналогичной российской или евразийской продукции.

- CNN сообщил о помощи талибов американцам во время эвакуации в аэропорту Кабула. Телеканал CNN со ссылкой на два источника заявил, что военнослужащие США тайно договорились с "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ) о сопровождении групп американцев до аэропорта Кабула во время операции по эвакуации гражданских из Афганистана.

- В Петербурге девочка ранила ножом полицейского, спасшего ее от падения из окна. Инцидент произошел во вторник вечером. В настоящее время с подростком работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. Раненому полицейскому оказана медицинская помощь.

-78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо. Откроет кинофестиваль в этом году картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери". В основном конкурсе смотра примет участие 21 картина. Россию в нем представит кинокартина Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал". Фильм "Мама, я дома" российского режиссера Владимира Битокова включен в программу Orizzonti Extra. В параллельной программе киносмотра покажут картину Екатерины Селенкиной "Обходные пути".