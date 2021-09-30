Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ICAO представит 25 октября доклад по инциденту с самолетом Ryanair

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Международная организация гражданской авиации (ICAO) 25 октября в своей штаб-квартире в Монреале представит предварительный доклад об инциденте с самолетом Ryanair, который 23 мая по пути из Афин в Вильнюс вынужденно сел в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе департамента авиации Минтранса Белоруссии.

Там добавили, что белорусская делегация во главе с директором департамента Артемом Сикорским намерена очень там присутствовать.

ICAO 13 сентября объявила о намерении представить доклад о случившемся. Эксперты организации в конце августа побывали в Минске, где пообщались с белорусскими чиновниками.

Сикорский после их визита заявил, что они отклонили предложение встретиться с оппозиционером Романом Протасевичем, которого в аэропорту Минска сняли с рейса Ryanair и арестовали. Он добавил, что после визита у экспертов появилось больше понимания, что "здесь не проводилась какая-то специальная операция для того, чтобы остановить какого-то из пассажиров".

Самолет Ryanair сел в Минске после сообщения белорусских диспетчеров об угрозе взрыва. В Минске подчеркивали, что аэропорт для приземления выбрали пилоты. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Вместе с ним задержали его подругу, гражданку России Софию Сапегу.

5 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о запрете для белорусских самолетов использовать воздушное пространство стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты. Многие европейские авиакомпании запретили своим пилотам пролетать над Белоруссией.

ЕС, США, Великобритания и Канада призвали власти Белоруссии сотрудничать с международными следователями в расследовании ситуации с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, "незамедлительно освободить всех политических заключенных" и начать "диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества".

ЕС, США, Великобритания и Канада также объявили о расширении санкционных списков в отношении Белоруссии.

Ирландская авиакомпания провела собственное расследование инцидента и ознакомила с выводами лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Хроника 23 мая – 30 сентября 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
ICAO Ryanair Белоруссия Минск Минтранс Артем Сикорский Роман Протасевич

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Лишь 15 из 54 стран Африки смогли привить от COVID хотя бы 10% населения

В Германии задержали 96-летнюю секретаршу концлагеря, скрывшуюся от суда

Регулятор запретил импорт системы нагревания табака IQOS в США

Саркози приговорен к году тюрьмы по делу "Бигмалион"

Саркози приговорен к году тюрьмы по делу "Бигмалион"

Путин сообщил о готовности РФ построить АЭС в Казахстане

Что случилось этой ночью: четверг, 30 сентября

Более 100 человек погибли в столкновении между бандами в эквадорской тюрьме

Американский военачальник признал, что США проиграли войну в Афганистане

Американский военачальник признал, что США проиграли войну в Афганистане

В Пентагоне подтвердили, что талибы предлагали США временный контроль над Кабулом

В Пентагоне подтвердили, что талибы предлагали США временный контроль над Кабулом

Что произошло за день: среда, 29 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });