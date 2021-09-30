ICAO представит 25 октября доклад по инциденту с самолетом Ryanair

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Международная организация гражданской авиации (ICAO) 25 октября в своей штаб-квартире в Монреале представит предварительный доклад об инциденте с самолетом Ryanair, который 23 мая по пути из Афин в Вильнюс вынужденно сел в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе департамента авиации Минтранса Белоруссии.

Там добавили, что белорусская делегация во главе с директором департамента Артемом Сикорским намерена очень там присутствовать.

ICAO 13 сентября объявила о намерении представить доклад о случившемся. Эксперты организации в конце августа побывали в Минске, где пообщались с белорусскими чиновниками.

Сикорский после их визита заявил, что они отклонили предложение встретиться с оппозиционером Романом Протасевичем, которого в аэропорту Минска сняли с рейса Ryanair и арестовали. Он добавил, что после визита у экспертов появилось больше понимания, что "здесь не проводилась какая-то специальная операция для того, чтобы остановить какого-то из пассажиров".

Самолет Ryanair сел в Минске после сообщения белорусских диспетчеров об угрозе взрыва. В Минске подчеркивали, что аэропорт для приземления выбрали пилоты. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Вместе с ним задержали его подругу, гражданку России Софию Сапегу.

5 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о запрете для белорусских самолетов использовать воздушное пространство стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты. Многие европейские авиакомпании запретили своим пилотам пролетать над Белоруссией.

ЕС, США, Великобритания и Канада призвали власти Белоруссии сотрудничать с международными следователями в расследовании ситуации с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, "незамедлительно освободить всех политических заключенных" и начать "диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества".

ЕС, США, Великобритания и Канада также объявили о расширении санкционных списков в отношении Белоруссии.

Ирландская авиакомпания провела собственное расследование инцидента и ознакомила с выводами лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.