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Что случилось этой ночью: вторник, 5 октября

Восстановление работы Facebook, Instagram и WhatsApp, пожар в кировской больнице и релиз Windows 11

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Работа Facebook, Instagram и WhatsApp восстановлена. Глобальный сбой в работе сервисов продолжался около шести часов. В компании считают, что неполадки возникли из-за ошибочного изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между дата-центрами Facebook. Это нарушило работу не только пользовательских сервисов, но и внутренних инструментов компании, поэтому восстановление затянулось. В компании заверили, что данные пользователей не пострадали.

- В инфекционной больнице в Кирове произошел пожар. Погибли двое мужчин. Остальных пациентов эвакуировали и направили в другие лечебные учреждения. К настоящему времени пожар ликвидирован.

- Microsoft выпустила Windows 11. Релиз состоялся на день раньше запланированного. В первую очередь обновление операционной системы будет предложено тем, кто недавно купил устройства с установленной Windows 10, но при желании Windows 11 уже могут скачать все пользователи, если на их компьютерах установлена Windows 10 и устройство соответствует минимальным системным требованиям.

- Джо Байден не стал гарантировать, что США не достигнут потолка госдолга. Президент США призвал конгрессменов-республиканцев "позволить демократам проголосовать за повышение потолка долга на этой неделе", поскольку 18 октября наступит крайний срок, после которого Минфин не сможет финансировать расходы правительства.

- Портал Privacy Affairs нашел в даркнете объявление о продаже данных 1,5 млрд пользователей Facebook. Предполагаемая утечка произошла в сентябре и не связана со сбоем в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Хакеры предлагают купить данные об имени, email, номере телефона, местоположении, поле и ID пользователя.

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