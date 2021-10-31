Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 октября

Кибератака на ювелирный дом Graff Diamonds, взрыв в аэропорту Йемена, победа Петра Яна в чемпионате UFC

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Хакеры похитили данные известных клиентов ювелирного дома Graff Diamonds. Эксперты полагают, что похитители потребуют выкуп в неотслеживаемой криптовалюте, такой как биткоин, или даже драгоценностями.

- Россиянин Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, победив американца Кори Сэндхагена. Поединок прошел в Абу-Даби.

- Двенадцать человек погибли в результате взрыва в аэропорту Йемена. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

- В пяти городах Грузии на выборах мэров предварительно побеждают кандидаты от правящей партии. По данным ЦИК, кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" продолжают лидировать в Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми. Лидеры "Единого национального движения" не признали итоги второго тура местных выборов.

- Алек Болдуин прокомментировал инцидент на съемках фильма "Ржавчина". Он назвал трагедию на съемочной площадке "событием один на триллион" и сообщил, что "чрезвычайно заинтересован" в ограничении использования огнестрельного оружия при производстве фильмов.

- Власти Белоруссии ограничили доступ к сайту агентства Regnum. Данная информация со ссылкой на решение министерства информации Белоруссии размещена на сайте агентства.

- Угрожавший полицейским житель Петербурга погиб при задержании. Полицейские в Пушкинском районе Петербурга применили табельное оружие, отражая нападение вооруженного ножом мужчины. От полученных ранений тот скончался.