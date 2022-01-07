Российские самолеты доставили в Казахстан киргизских миротворцев

Вылет киргизских миротворцев ОДКБ в Казахстан c авиабазы Кант Фото: Пресс-служба Минобороны России/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российские военно-транспортные самолеты Ил-76 доставили с аэродрома Кант в аэродром Алма-Аты подразделение киргизских миротворцев вместе со штатной военной техникой, сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Минобороны Киргизии ранее сообщало, что направляет в Казахстан 150 военнослужащих подразделения спецназа "Скорпион", восемь единиц бронетехники и 11 единиц автомобильной техники.

Российское военное ведомство также отчитывалось об участии самолетов ВКС в переброске в Казахстан военных из Таджикистана и Армении.

Численность миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане пока может составить до 2500 человек, при необходимости миссию могут расширить, говорил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Командовать миротворцами назначен командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

Из России в Казахстан направлены элитные подразделения - 45-ой отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ. Численность российской группировки не называется. Срок действия миротворческой миссии ОДКБ будет зависеть от ситуации в Казахстане.