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Российские самолеты доставили в Казахстан киргизских миротворцев

Российские самолеты доставили в Казахстан киргизских миротворцев
Вылет киргизских миротворцев ОДКБ в Казахстан c авиабазы Кант
Фото: Пресс-служба Минобороны России/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российские военно-транспортные самолеты Ил-76 доставили с аэродрома Кант в аэродром Алма-Аты подразделение киргизских миротворцев вместе со штатной военной техникой, сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Минобороны Киргизии ранее сообщало, что направляет в Казахстан 150 военнослужащих подразделения спецназа "Скорпион", восемь единиц бронетехники и 11 единиц автомобильной техники.

Российское военное ведомство также отчитывалось об участии самолетов ВКС в переброске в Казахстан военных из Таджикистана и Армении.

Численность миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане пока может составить до 2500 человек, при необходимости миссию могут расширить, говорил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Командовать миротворцами назначен командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

Из России в Казахстан направлены элитные подразделения - 45-ой отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ. Численность российской группировки не называется. Срок действия миротворческой миссии ОДКБ будет зависеть от ситуации в Казахстане.

Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Киргизия Кант Алма-Ата Казахстан Минобороны ВКС Андрей Сердюков

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