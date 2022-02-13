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Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 февраля

Опровержение Пентагоном захода подлодки США в воды РФ, итоги телефонного разговора Путина и Байдена, перенос посольств Канады и Австралии из Киева

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пентагон отверг заход американской подлодки в территориальные воды России, в чем США накануне обвинило Минобороны РФ. Представитель Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес не стал называть точное местоположение американских подлодок, но заверил, что военные США "летают, плавают и безопасно действуют в международных водах".

- Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Президенты РФ и США говорили чуть более часа. По данным Белого дома, Байден заявил Путину о готовности США как к дипломатическому урегулированию напряженности вокруг Украины, так и к "иным сценариям", а также предупредил о "быстрых и серьезных последствиях" в случае вторжения РФ. В Кремле характер беседы назвали "довольно сбалансированным и деловым", несмотря на "беспрецедентное нагнетание... истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину".

- Канада и Австралия объявили о временном переводе работы своих посольств из Киева во Львов на фоне сохраняющейся напряженности на российско-украинской границе. В ЕС между тем заявили, что не закрывают свои дипломатические представительства в Киеве и продолжают работу в сотрудничестве с украинскими властями.

- В Йемене похищены пять сотрудников ООН. Четверо из них йеменцы, один - иностранец. По данным СМИ, похитителями были боевики, подозреваемые в связях с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация).

- Камила Валиева получила 26-й номер на короткую программу фигуристок на Олимпиаде. Ее соотечественницы Александра Трусова и Анна Щербакова выступят 28-й и 29-й соответственно.

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