Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 февраля

Гибель 12 мирных жителей в ДНР, отправка Германией противотанкового оружия и "Стингеров" Украине, закрытие ЕС воздушного пространства для самолетов из РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ЕС и США решили исключить из SWIFT попавшие под санкции российские банки. Таким образом, эти институты должны быть отрезаны от международных финансовых потоков, что ограничит их глобальную деятельность, заявил представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт. Также США и союзники планируют ввести против ЦБ РФ такие меры, которые не позволят использовать имеющиеся в его распоряжении резервы для поддержки рубля. Телеканал CNN предупредил, что отключение банков РФ от SWIFT повлияет на экспортно-импортные операции России и европейских импортеров энергоносителей. SWIFT заявила о готовности к отключению ряда российских банков.

- В ДНР сообщили о гибели 12 мирных жителей за десять дней из-за обстрелов. Еще 33 пострадали, среди них подросток.

- Фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС "парализовать" активы ЦБ РФ. Также глава Еврокомиссии добавила, что ЕС "запретит российским олигархам использовать свои финансы на наших рынках".

- Байден заявил, что альтернативой санкциям против РФ была бы "Третья мировая война". "У нас было два варианта: начать Третью мировую войну, пойти на войну с Россией в физическом плане или обеспечить то, чтобы страна, чьи действия настолько противоречат международному праву, в конечном итоге заплатила за то, что она делает", - сказал Байден в интервью с актером Брайаном Тайлером Коэном.

- Германия решила направить Украине противотанковое оружие и "Стингеры". Федеральное правительство решило отправить 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер".

- Страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов. Позже РФ закрыла свое воздушное пространство для Латвии, Литвы, Словении и Эстонии в связи с недружественными решениями авиационных властей.