Что случилось этой ночью: среда, 11 мая

Умер Леонид Кравчук, американская помощь Украине на $40 млрд и Чехия вместо России в Совете ООН по правам человека

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умер Леонид Кравчук. Первый президент Украины (1991-1994) ушел из жизни во вторник, 10 мая, в возрасте 88 лет.

- Палата представителей США поддержала увеличение помощи Украине до $40 млрд. За законопроект проголосовали 368 конгрессменов, против - 57, все из Республиканской партии.

- Чехия заняла место РФ в Совете ООН по правам человека. Резолюция о включении Чехии в СПЧ ООН набрала 157 голосов при необходимом минимуме в 97 голосов.

- Участница Pussy Riot Мария Алехина уехала из России. По данным СМИ, она покинула место жительства в форме курьера Delivery Club.

- Toyota на шесть дней приостановит работу заводов в Японии. С 16 по 21 мая будет остановлено 14 линий на восьми заводах из-за проблем с поставками деталей, вызванных локдауном в Шанхае. План производства на май сокращен с 750 тыс. автомобилей до 700 тыс.

- Electronic Arts прекращает 30-летнее сотрудничество с ФИФА. По данным Financial Times, стороны не смогли договориться о стоимости лицензии на использование бренда ФИФА. Игра FIFA будет переименована в EA Sports FC.

- Украинская хип-хоп-группа Kalush Orchestra прошла в финал "Евровидения". Помимо Украины, по итогам первого полуфинала в финальную часть конкурса прошли представители Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдавии и Нидерландов. Второй полуфинал пройдет в четверг, финал - в субботу.