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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Что случилось этой ночью: среда, 6 июля

Серия отставок в Великобритании, предъявление обвинения стрелявшему на параде в США и планы Пентагона по использованию аэростатов для слежки за РФ и КНР

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид подали в отставку из-за недовольства правительством Бориса Джонсона. Новым главой Минздрава стал Стивен Баркли, Минфин возглавил Надхим Захави. Вслед за министрами в отставку подал торговый представитель Великобритании в Марокко Эндрю Маррисон, а Сакиб Бхатти, Джонатан Гуллис и Никола Ричардс оставили свои посты парламентских личных секретарей.

- Морской терминал КТК по решению суда приостановит деятельность на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. КТК заявил, что "вынужден исполнить решение суда", но намерен обжаловать его.

- Подозреваемому в стрельбе на параде в пригороде Чикаго в День независимости США предъявлено обвинение. 21-летний Роберт Кримо обвиняется в убийстве семи человек, но ожидается, что ему будут предъявлены "десятки дополнительных обвинений".

- Глава МИД Венгрии заявил, что страна хотела бы, но не может найти замену нефти и газу из РФ. По оценкам Петера Сийярто, "чтобы поменять каналы поставок, необходимо несколько лет - пять-шесть-семь лет - и много денег".

- Пентагон намерен использовать аэростаты для наблюдения за гиперзвуковым оружием РФ и КНР. В последние два года Минобороны США потратило $3,8 млн на проекты по созданию воздушных аппаратов, а в 2023 финансовом году планируется потратить $27,1 млн.

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