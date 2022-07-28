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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Что случилось этой ночью: четверг, 28 июля

Повышение ФРС базовой ставки, заявление Ким Чен Ына о готовности к военному конфликту с США, возможный обмен Виктора Бута на американцев Грайнер и Уилана

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 2,25-2,5%. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл подтвердил, что регулятор ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, и не исключил в будущем повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов. Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду, позитивно отреагировав на выступление главы ФРС.

- Ким Чен Ын заявил о полной готовности КНДР к любой военной конфронтации с США. Северокорейский лидер также предупредил президента Южной Кореи Юн Сок Еля, что южнокорейские военные будут уничтожены, если предпримут "опасную попытку" нанести удар по КНДР.

- CNN сообщил, что США предложили РФ обменять Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Госсекретарь США Блинкен заявил, что в ходе звонка главе МИД РФ Лаврову намерен обсудить освобождение Уилана и Грайнер, но в российском МИДе сказали, что не получали обращений касательно разговора. Адвокаты Уилана заявили, не располагают информацией о возможном обмене их подзащитного, но не исключили такой возможности.

- МИД РФ пообещал ответные меры в случае прекращения выдачи Финляндией шенгенских виз россиянам. В комментарии представители министерства Марии Захаровой это предложение ряда депутатов из Финляндии названо "откровенно дискриминационной политической мерой".

- В США скоро могут объявить ЧС из-за оспы обезьян, сообщает Politico со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, объявление ожидается уже в конце недели, хотя и отмечается, что это решение не окончательное.

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