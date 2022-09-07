Путин назвал избрание Трасс далеким от демократических принципов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что процедура избрания премьер-министра Великобритании Лиз Трасс была далекой от демократических принципов, Россия знает установки тори в отношении РФ и будет защищать свои интересы.

"В Великобритании функционирует далекая от демократических принципов процедура избрания главы государства – она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии, народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства. В данном случае элита там имеет свои установки. Мы знаем позицию тори по этим вопросам, в том числе по отношению к России", - сказал Путин в среду, отвечая на вопрос об ожиданиях после назначения Трасс премьером Великобритании.

"Это их дело, как выстраивать отношения с Российской Федерацией. Наше дело – защищать свои собственные интересы, и мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается", - сказал глава государства.

Ранее во вторник королева Великобритании Елизавета II в замке Балморал назначила Трасс премьер-министром и поручила ей сформировать новое правительство.

Трасс обошла своего соперника, экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака. По результатам голосования рядовых членов Консервативной партии, которое длилось с 4 августа, Трасс набрала 81 326 голосов, а Сунак смог получить 60 399.

На протяжении всех скандалов вокруг бывшего премьера Бориса Джонсона Трасс была на его стороне и поддерживала его устремления. Она также регулярно жестко критиковала РФ.

7 сентября новый британский премьер-министр в ходе первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что Киев может рассчитывать на помощь Лондона.

Во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом Трасс подтвердила готовность углублять сотрудничество между двумя странами, в том числе по противодействию России в связи с украинским конфликтом, Китаю и Ирану.