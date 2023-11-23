Что случилось этой ночью: четверг, 23 ноября

Взрыв на мосту между США и Канадой, отказ КНДР от соглашения с Южной Кореей в военной сфере, рейд Израиля в зданиях разведки ХАМАС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека погибли в результате взрыва на мосту между США и Канадой. Сообщается, что на приграничном КПП взорвался автомобиль, причина произошедшего пока неизвестна. Власти штата Нью-Йорк не рассматривают инцидент как теракт.

- Минобороны КНДР прекратит выполнять соглашение с Южной Кореей в военной сфере. "Мы разместим мощные войска и современное вооружение в приграничных районах", - заявили северокорейские военные.

- Израиль перед началом прекращения огня провел рейд в зданиях разведки ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, в ходе операции были изъяты материалы с разведывательной информацией, техническое оборудование и сведения о подземной инфраструктуре ХАМАС.

- Правые лидируют на парламентских выборах в Нидерландах по данным экзит-полов. Их результаты показали, что Партия свободы Герта Вилдерса получает 35 мест, альянс зеленых и лейбористов - 26 мест, а Народная партия за свободу и демократию - 23 места.

- Около 50% американцев считают, что США тратят слишком много на помощь Украине. Такого мнения придерживаются 45% респондентов AP и NORC Center. При этом 48% опрошенных одобряют предоставление оружия Киеву.