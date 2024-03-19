Что произошло за день: вторник, 19 марта

Замена уголовного наказания для заключивших контракт, французских военных готовят к отправке на Украину, умер Василий Уткин

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Принят закон о замене уголовного наказания на условный срок для заключивших военный контракт. Он касается подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести (за исключением нескольких категорий преступлений); осужденных (также за исключением нескольких категорий преступлений).

- Франция готовит военных для отправки на Украину, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, на первоначальном этапе численность контингента может составить около 2000 человек.

- Умер комментатор Василий Уткин. Ему было 52 года. Он скончался в больнице.

- Суд приговорил к пяти годам колонии экс-замглавы Минпросвещения РФ Ракову. Другой фигурант дела о мошенничестве бывший ректор "Шанинки" Зуев получил четыре года условно.

- Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов. В приграничных районах региона введут межоператорский роуминг. В результате обстрела ВСУ во вторник в Белгородской области погибли четыре человека. Минобороны РФ сообщает, что ведет работу по недопущению проникновения украинских диверсионных групп на приграничную территорию. Нанесены авиаудары по диверсантам в приграничье Курской и Белгородской областей. Девять снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью.

- ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%, или на 5,7 трлн рублей, до 52,5 трлн рублей.

- Оказавшиеся под завалом шахтеры в Приамурье пока не выходили на связь. Насосы для откачки жидкого грунта будут доставлены из Кузбасса к руднику "Пионер".

- Россиян не допустят к участию в церемонии открытия Олимпиады, заявили в МОК. Так называемые "нейтральные спортсмены" смогут присутствовать на трибунах. Также МОК призвал спортсменов бойкотировать Игры Дружбы в России.