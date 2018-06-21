ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за поведение фанатов на ЧМ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Федерация футбола Мексики на 10 тыс. швейцарских франков (около 8700 евро) за скандирования фанатов сборной в ходе матча чемпионата мира против Германии.

Мексиканцы одержали победу со счетом 1:0. По ходу матча южноамериканцы скандировали гомофобные кричалки.

Международная федерация футбола (ФИФА) предупредила Мексику, что в случае повторного нарушения их ждет новое наказание. При этом мексиканских фанатов еще в ноябре предупреждали о недопустимости подобного поведения.

Как напоминает "Би-би-си", мексиканская федерация футбола многократно просила фанатов не использовать кричалку, касающуюся мужчин-проституток, которую фанаты обычно поют в момент ввода мяча голкипером противоположной команды.

Год назад Мексика успешно оспорила в Спортивном арбитражном суде два штрафа ФИФА по тому же поводу. ФИФА пришлось ограничиться строгим предупреждением, организация настаивает, что эта кричалка все равно дискриминирует меньшинства.

Кроме того, федерация футбола Сербии была оштрафована также на 10 тыс. швейцарских франков за демонстрацию фанатами "оскорбительного политического баннера" в ходе победного матча против Коста-Рики.