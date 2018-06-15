Почти 70% немцев посчитали необходимым приезд Меркель в Россию на ЧМ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Большинство немцев считает, что со стороны канцлера Ангелы Меркель было бы неправильным остаться в стороне и не посетить Россию в дни проведения чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на результаты опроса телевещательной корпорации ARD, 70% респондентов полагают, что канцлеру следует поехать в РФ и поддержать сборную своей страны, которая будет отстаивать титул чемпиона мира.

Около 26% полагают, что Меркель не нужно ехать в Россию, учитывая сложную геополитическую обстановку и напряженные отношения Москвы с некоторыми европейскими странами, а также в связи с многочисленными обвинениями Запада в адрес России.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня победой команды России над Саудовской Аравией со счетом 5:0. Президент России Владимир Путин в перерыве матча-открытия чемпионата мира по футболу пообщался, в том числе, с вице-премьером Госсовета Китая Сунь Чуньлань, лидером Панамы Хуаном Карлосом Варелом Родригесом, премьером Ливана Саадом Харири, президентом Молдавии Игорем Додоном, премьером Армении Николом Пашиняном и экс-главой Франции Николя Саркози. Игру российский лидер смотрел вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.