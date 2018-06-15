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Почти 70% немцев посчитали необходимым приезд Меркель в Россию на ЧМ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Большинство немцев считает, что со стороны канцлера Ангелы Меркель было бы неправильным остаться в стороне и не посетить Россию в дни проведения чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на результаты опроса телевещательной корпорации ARD, 70% респондентов полагают, что канцлеру следует поехать в РФ и поддержать сборную своей страны, которая будет отстаивать титул чемпиона мира.

Около 26% полагают, что Меркель не нужно ехать в Россию, учитывая сложную геополитическую обстановку и напряженные отношения Москвы с некоторыми европейскими странами, а также в связи с многочисленными обвинениями Запада в адрес России.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня победой команды России над Саудовской Аравией со счетом 5:0. Президент России Владимир Путин в перерыве матча-открытия чемпионата мира по футболу пообщался, в том числе, с вице-премьером Госсовета Китая Сунь Чуньлань, лидером Панамы Хуаном Карлосом Варелом Родригесом, премьером Ливана Саадом Харири, президентом Молдавии Игорем Додоном, премьером Армении Николом Пашиняном и экс-главой Франции Николя Саркози. Игру российский лидер смотрел вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Теги: Германия, Ангела Меркель, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00100
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
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