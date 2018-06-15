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Сборные Португалии и Испании сыграли вничью

В матче, прошедшем в Сочи, Криштиану Роналду оформил хет-трик

Сборные Португалии и Испании сыграли вничью
Капитан сборной Испании Серхио Рамос и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Испании по футболу завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Сочи в пятницу, - 3:3. В составе португальской команды хет-трик оформил Криштиану Роналду (на 4-й, с пенальти, 44-й и 88-й минутах), в составе испанцев два гола провел Диего Коста (24, 55), один – Начо (58).

Сборная Португалии дважды выходила вперед, оба раза соперник отыгрывался, а вскоре Испания повела в счете. Но на исходе второго тайма португальцы смогли сравнять счет.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Лидерство в группе В удерживает сборная Ирана, победившая ранее команду Марокко со счетом 1:0.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
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8F7F1E2
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