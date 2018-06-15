Сборные Португалии и Испании сыграли вничью

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Испании по футболу завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Сочи в пятницу, - 3:3. В составе португальской команды хет-трик оформил Криштиану Роналду (на 4-й, с пенальти, 44-й и 88-й минутах), в составе испанцев два гола провел Диего Коста (24, 55), один – Начо (58).

Сборная Португалии дважды выходила вперед, оба раза соперник отыгрывался, а вскоре Испания повела в счете. Но на исходе второго тайма португальцы смогли сравнять счет.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Лидерство в группе В удерживает сборная Ирана, победившая ранее команду Марокко со счетом 1:0.