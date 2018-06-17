Германия - Мексика. Онлайн

ЧМ-2018 стал для сборной Германии 19-м в ее истории чемпионатом мира. Впервые она выступила на ЧМ в 1934 году. На турнир в Россию она попала с первого места в европейской отборочной группе, одержав победу в каждом из 10 матчей. К тому же она - действующий чемпион мира!