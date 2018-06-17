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Германия - Мексика. Онлайн

Есть обновление от 17:43

Действующие чемпионы мира начинают выступление на ЧМ в России матчем с мексиканцами

Германия - Мексика. Онлайн
Болельщики сборной Мексики
Фото: ТАСС, Денис Тырин

Действующие чемпионы мира начинают выступление на ЧМ в России матчем с мексиканцами

60'
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Замена и у немцев: полузащитник Марко Ройс вместо полузащитника Сами Хедиры

58'
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Защитник Эдсон Альварес вместо нападающего Карлоса Вела вышел в составе сборной Мексики

57'

Контратака мексиканцев какая была! Два игрока команды уходили в отрыв. Хоть и были настигнуты защитниками, но Чичарито, находившийся один напротив ворот, все же получил мяч, но не достал его ногой!

56'

Разыграли стандарт действующие чемпионы. После серии передач мяч покинул поле

55'

Дракслер бежал по левому флангу, вошел в штрафную, получил мяч и пробил. Защитник успел подставиться - угловой!

52'

Киммих бил издали - слишком высоко

50'

Мексиканцы попытались прорваться к воротам сборной Германии через левый фланг. Но упустили мяч за лицевую линию

48'

Кто-то (некто Mark) выложил такой трейлер ко второму тайму матча:

47'

Платтенхардт бил по воротам сборной Мексики, традиционно для немецкой команды сегодня - в руки вратарю

46'

Замен в перерыве не было

46'

Начался второй тайм!

45'

И: свисток на перерыв! До встречи во втором тайме, товарищи!!!

45'

Одну минуту добавил арбитр. Правда, к моменту публикации этого сообщения осталось секунды три

44'

Удар по воротам сборной Германии! Рядом со штангой пролетел мяч!

42'

Момент со штрафным в исполнении Тони Крооса

40'
?????? ????????

Мексиканец Эктор Морено получил желтую карточку за... затяжку времени

39'

Тони Кроос пробил: вратарь коснулся мяча пальцами и мяч после этого попал в перекладину!

38'

Я бы сейчас начал рассуждения на тему: "Ах, как интересно складывается игра, какие мексиканцы молодцы!"), но некогда. Сборная Германии заработала право на штрафной.

36'

ГООООООООЛ! Сборная Мексики вышла вперед! Очередной провал в обороне сборной Германии (непривычно звучит, но это факт). В итоге Ирвин Лосано получил передачу справа и без помех поразил ворота!!!

35'
???!!!

Германия - Мексика. 0:1

33'

Лаюн выходил один на один на ворота сборной Германии! Но не успел за мячом!

30'

Игровой момент отчетного матча

27'

Не подумайте, что я болею за какую-то из команд конкретно, но было бы неплохо, чтобы забили мексиканцы. Германия после этого будет интенсивно атаковать, а соперник - бегать в контратаки. Весело же!

26'

Очередная контратака мексиканцев слева: Хуммельс прервал прострел и спас свою команду

24'

Своим присутствием эту игру почтили не только Владимир Нардин с Дмитрием Кириловским, но и Златан Ибрагимович!

22'

Дракслер приблизился к штрафной и пробил. И снова по центру, где располагается вратарь

20'

Вернер увидел мяч в центре штрафной сборной Мексики. Он спиной к воротам соперника, проникся к ним с уважением и развернулся. Пробил - вратарь вычислил, куда полетит мяч, там его и поймал

18'

Чичарито - известен также в качестве Хавьера Эрнандеса - открылся на левом фланге атаки, получил мяч, ворвался в штрафную сборной Германии, выбирал момент для удара и.. споткнувшись от кого-то, потерял мяч. А это был (почти) голевой момент!

17'

Дракслер бьет по воротам сборной Мексики: Гильермо Очоа ловит мяч!

16'

Защитник сборной Мексики Кго Айяла наносил "удар" по своим воротам после прострела и "промахнулся": рядом со штангой прокатился мяч. Угловой

14'

Штрафной с правого фланга атаки исполняли мексиканцы. На подачу откликнулся Эктор Морена, пробивший головой: Нойер и на этот раз спас свои ворота

12'

Вот так команды выходили на поле

10'

Эктор Эррера выстрелил из-за пределов штрафной, а Мануэль Нойер в эффектном прыжке не только дотянулся до мяча, но и укротил его. Украшение стартового отрезка игры!

9'

Мигель Лаюн получил почетное право бить штрафной. Удар состоялся: уже по первым 0,5-1 метра полета мяча было понятно, что вместе со стенкой он перелетит и ворота. Так и произошло!

8'

Контратака сборной Мексики! Вела бежал по центру, сделал неудачную передачу, вновь подхватил мяч и был встречен Хуммельсом с фолом. Штрафной! Недалеко от полукруга площади! Стенка готова!

7'

Серию передач сделали футболисты сборной Германии. В итоге Хуммельс пробил с центра штрафной. Сильным удар не получился - вратарь мяч поймал

6'

Право на угловой заработали немецкие футболисты

4'

А теперь ответ сборной Германии! Тимо Вернер открылся на правом фланге и пробил: мяч пролетел рядом со штангой!

2'

На первой же минуте матча мексиканцы оказались близки к голу. Ирвин Лосано сместился в центр штрафной слева и нанес удар. Защитник успел подставить ногу и мяч полетел выше ворот. После подачи с углового защитник сборной Германии неаккуратно принимал на себя мяч, чем доставил проблем своему вратарю Нойеру. Тот с трудом зафиксировал мяч

1'

 Матч начался! Немцы играют в белых футболках, мексиканцы - в зеленых. Меня зовут Владимир Нардин!

Команды выходят на поле! Во главе пелотона - иранский арбитр Алиреза Фагани! Ну а сейчас прозвучит гимны играющих команд!

Мой соратник и коллега отмечает организованные действия немецких болельщиков

А вот не только стартовые составы, но и с запасными!

А вот вам стартовые составы команд!

"Десятки тысяч болельщиков прибывают в "Лужники". Подавляющее большинство составляют поклонники команды Мексики, одетые в национальные одежды, шляпы и национальные флаги. У многих в руках трещетки, которые издают довольно громкие звуки. Болельщики поют песни в честь своей команды, чем привлекают внимание поклонников Германии, которые, к слову, ведут себя тише, но потребляют больше пива. Полиция располагается в стороне и не вмешивается. Активно работают волонтеры, которые охотно подсказывают любителям футбола как им лучше добраться до своих мест", - шеф-редактор спортивного отдела "Интерфакса" Дмитрий Кириловский.

Впрочем, об этих и других командах более подробно вы смело можете прочитать здесь!

Мексика является 10-кратным обладателем Кубка КОНКАКАФ. Наивысшее достижение мексиканской команды на чемпионатах мира – выход в четвертьфинал чемпионатов мира в 1970 и 1986 годах. В 1999 году она выиграла Кубок конфедераций, который проходил в Мексике, в Кубке Америки становилась серебряным и бронзовым призером.

Сборная Германии по футболу является одной из самых титулованных в мире. Она - четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, многократный серебряный и бронзовый призер этих турниров. Кроме того, в 2005 году она завоевала бронзу Кубка конфедераций, а в 2017 выиграла турнир.

Для мексиканцев это 15-й ЧМ. Дебют на главном футбольном турнире планеты у сборной Мексики состоялся еще в 1930 году. На ЧМ-2018 Мексика пробилась, заняв первое место в своей североамериканской отборочной группе.

ЧМ-2018 стал для сборной Германии 19-м в ее истории чемпионатом мира. Впервые она выступила на ЧМ в 1934 году. На турнир в Россию она попала с первого места в европейской отборочной группе, одержав победу в каждом из 10 матчей. К тому же она - действующий чемпион мира!

Матч пройдет в Москве, на поле стадиона "Лужники". Начало - 18:00 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Германии и Мексики!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
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ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
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ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
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