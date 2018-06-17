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Матч Коста-Рика - Сербия начался в Самаре при неполных трибунах

Есть обновление от 16:55

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Игра чемпионата мира по футболу между сборными Коста-Рики и Сербии стартовала на стадионе в Самаре при не заполненных до конца трибунах, передает корреспондент "Интерфакса" со стадиона.

Игра началась в 15:00 по Москве. Небольшое количество кресел пока остается пустым как на нижнем, так и на верхнем ярусах трибун.

Вместимость стадиона "Самара-Арена", на котором проходит матч, составляет 44 тыс. 918 человек.

Ранее сообщалось, что 15 июня стадион в Екатеринбурге на матче между Египтом и Уругваем оказался заполнен не полностью, на стадионе пустовали порядка 6 тыс. мест.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Коста-Рика, Сербия, Самара
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