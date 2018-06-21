Сборная Франции победила Перу и завоевала путевку в плей-офф ЧМ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сборная Франции в четверг одержала победу над командой Перу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в Екатеринбурге.
Встреча закончилась со счетом 1:0. Мяч забил игрок сборной Франции Килиан Мбаппе на 35 минуте матча.
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.
Ранее, в первом туре группового этапа турнира сборная Франции обыграла Австралию с результатом 2:1. А сборная Перу уступила Дании со счетом 0:1.
Таким образом, набрав 6 очков, сборная Франции досрочно завоевала путевку в плей-офф. Сборная Перу (0 очков) лишилась шансов на путевку в 1/8 финала.
Группа С после 2-го тура:— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018
1) #FRA (вышла в плей-офф!)
2) #DEN
3) #AUS
4) #PER (потеряла шансы на выход в плей-офф) pic.twitter.com/Op1fUXE3Ru
Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.