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Сборная Франции победила Перу и завоевала путевку в плей-офф ЧМ

Есть обновление от 20:40

Команда Перу лишилась шансов попасть в 1/8 финала

Сборная Франции победила Перу и завоевала путевку в плей-офф ЧМ
Игрок сборной Франции Лукас-Франсуа Эрнандес
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сборная Франции в четверг одержала победу над командой Перу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в Екатеринбурге.

Встреча закончилась со счетом 1:0. Мяч забил игрок сборной Франции Килиан Мбаппе на 35 минуте матча.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Ранее, в первом туре группового этапа турнира сборная Франции обыграла Австралию с результатом 2:1. А сборная Перу уступила Дании со счетом 0:1.

Таким образом, набрав 6 очков, сборная Франции досрочно завоевала путевку в плей-офф. Сборная Перу (0 очков) лишилась шансов на путевку в 1/8 финала.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания20104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
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