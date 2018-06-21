Сборная Хорватии разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сборная Хорватии по футболу со счетом 3:0 победила национальную команду Аргентины в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Первый тайм, несмотря на упорную борьбу, закончился со счетом 0:0. Результативные атаки состоялись во втором тайме: на 53-й минуте нападающий хорватской сборной Анте Ребич открыл счет. На 80-й минуте капитан команды Хорватии Лука Модрич сделал счет 2:0, а затем полузащитник Иван Ракитич забил еще один мяч - 3:0.

Встреча участников группы D прошла в четверг на стадионе Нижний Новгород в присутствии 43 тыс. 319 зрителей.

Ранее в группе D сборная Аргентины сыграла вничью с исландцами со счетом 1:1. Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Нигерии со счетом 2:0.

Хорватия лидирует в группе D, она уже досрочно вышла в плей-офф.

В следующий раз в этой группе 22 июня Нигерия встретится с Исландией. 26 июня команда Исландии сыграет с хорватской сборной, в тот же день Нигерия проведет матч с Аргентиной.

ЧМ по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

Нижний Новгород принимает четыре матча группового этапа. 18 июня здесь прошла игра между Швецией и Южной Кореей, закончившаяся со счетом 1:0 в пользу скандинавской команды. Также 24 июня в Нижнем Новгороде встретятся Англия и Панама, а 27 июня - Швейцария и Коста-Рика. Кроме того, здесь пройдет один матч 1/8 финала и один 1/4 финала.