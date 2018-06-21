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Сборная Хорватии разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018

Хорваты досрочно завоевали путевку в плей-офф; аргентинцы, набрав 1 очко в двух матчах, рискуют не выйти из группы

Сборная Хорватии разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018
Футболисты сборной Хорватии Марио Манджукич, Домагой Вида и Марцело Брозович после забитого гола в матче с Аргентиной
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сборная Хорватии по футболу со счетом 3:0 победила национальную команду Аргентины в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

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Первый тайм, несмотря на упорную борьбу, закончился со счетом 0:0. Результативные атаки состоялись во втором тайме: на 53-й минуте нападающий хорватской сборной Анте Ребич открыл счет. На 80-й минуте капитан команды Хорватии Лука Модрич сделал счет 2:0, а затем полузащитник Иван Ракитич забил еще один мяч - 3:0.

Встреча участников группы D прошла в четверг на стадионе Нижний Новгород в присутствии 43 тыс. 319 зрителей.

Ранее в группе D сборная Аргентины сыграла вничью с исландцами со счетом 1:1. Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Нигерии со счетом 2:0.

Хорватия лидирует в группе D, она уже досрочно вышла в плей-офф.

В следующий раз в этой группе 22 июня Нигерия встретится с Исландией. 26 июня команда Исландии сыграет с хорватской сборной, в тот же день Нигерия проведет матч с Аргентиной.

ЧМ по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

Нижний Новгород принимает четыре матча группового этапа. 18 июня здесь прошла игра между Швецией и Южной Кореей, закончившаяся со счетом 1:0 в пользу скандинавской команды. Также 24 июня в Нижнем Новгороде встретятся Англия и Панама, а 27 июня - Швейцария и Коста-Рика. Кроме того, здесь пройдет один матч 1/8 финала и один 1/4 финала.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания20104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
ИсландияИсландия10101
АргентинаАргентина20111
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
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