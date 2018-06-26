ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
CДания Дания– : –17:00Франция Франция17:00CАвстралия Австралия– : –17:00Перу Перу17:00DНигерия Нигерия– : –21:00Аргентина Аргентина21:00DИсландия Исландия– : –21:00Хорватия Хорватия21:00

На проведение ЧМ-2018 дополнительно выделили более 800 млн рублей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Правительство России дополнительно выделило более 800 млн рублей Минспорту РФ на затраты, связанные с проведением чемпионата мира в России.

Субсидии в размере 334,2 млн рублей выделены на эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

СпортПесков назвал некорректными подсчеты об убыточности ЧМ-2018Читать подробнее

Также более 481,6 млн рублей выделено на эксплуатацию временной инфраструктуры стадионов ЧМ.

Соответствующие распоряжения, подписанные председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликованы во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что общая стоимость подготовки к Чемпионату мира в России оценивается в $13,2 млрд (по среднему обменному курсу с начала 2013 по 30 ноября 2017 года). Он станет самым дорогим чемпионатом мира по футболу, что, впрочем, полностью соответствует тенденции последних мундиалей: каждый последующий обходится дороже предыдущего. Южная Африка потратила $6 млрд на подготовку и проведение ЧМ-2010, для Бразилии стоимость ЧМ-2014 превысила $11 млрд.

Открытие чемпионата мира по футболу 2018

8 фотографий
Чемпион мира в составе сборной Испании Икер Касильяс и российская модель Наталья Водянова представили кубок на стадионе &quot;Лужники&quot;Во время церемонии открытия чемпионата мира по футболуВыступление Робби Уильямса на открытии чемпионата мира по футболу на московском стадионе &quot;Лужники&quot;Болельщики сборной России по футболуВо время церемонии открытия чемпионата мира по футболу на стадионе &quot;Лужники&quot;Дуэт британского исполнителя Робби Уильямса и российской оперной певицы Аиды Гарифуллиной
Чемпион мира в составе сборной Испании Икер Касильяс и российская модель Наталья Водянова представили кубок на стадионе &quot;Лужники&quot;
Теги: Минспорта РФ, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Испания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018Испания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018
Сборная Португалии вышла на команду УругваяПодробнее
 ФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с СербиейФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с Сербией
Празднуя голы в ворота сербов, этнические албанцы из сборной Швейцарии "скрещивали руки", что напоминало двуглавого орла с герба КосовоПодробнее
 Иран - Португалия. ОнлайнИран - Португалия. Онлайн
В группе В в понедельник определится соперник россиян по 1/8 финалаПодробнее
 Сборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группе
Саудовская Аравия вырвала победу над ЕгиптомПодробнее
 Уругвай - Россия. ОнлайнУругвай - Россия. Онлайн
В матче команд, досрочно пробившихся в плей-офф, определится победитель группы АПодробнее
 В сборной Египта опровергли информацию о возможном уходе Салаха из командыВ сборной Египта опровергли информацию о возможном уходе Салаха из команды
Форвард тренируется вместе с другими футболистами на базеПодробнее
 Тренер сборной Польши Навалка извинился за проигрыш командыТренер сборной Польши Навалка извинился за проигрыш команды
Он отверг предположение о том, что команде мешала жаркая погода, и поздравил Колумбию с победойПодробнее
 Второй тур ЧМ-2018. ОбобщениеВторой тур ЧМ-2018. Обобщение
На чемпионате мира-2018 в России завершилась программа второго тураПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвайПортугалияПортугалия
8F2C1D2
ИспанияИспанияРоссияРоссия
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
В РоссииУмер поэт Андрей ДементьевВ РоссииСуд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуВ РоссииПрофсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городахВ РоссииКадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар - Грозный за 1 трлн рублейВ РоссииРоскачество определило регионы страны с лучшим хлебомСпортИспания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018

Кремль проверит ситуацию с запретом Евгению Примакову въезда на Украину

"Президентский рейтинг" Тимошенко оказался почти вдвое выше рейтинга Порошенко

Судно Pioneering Spirit возобновило укладку второй нитки "Турецкого потока"

Российский военный погиб при ДТП в Гюмри

Житель Иркутской области спас школьницу, проплыв за ней около километра

Суд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки Хлопонину

Суд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуОппозиционеру также придется заплатить 1 рубль в качестве моральной компенсации Прохорову Подробнее

В Ногинске возбудили дело после гибели ребенка под колесами маршрутки

Шведская сборная приняла извинения от команды Германии за инцидент после матча

Осужденному за комментарий в соцсети севастопольцу изменили реальный срок на условный

На проведение ЧМ-2018 дополнительно выделили более 800 млн рублей

Инвестиции в британский автосектор упали вдвое из-за неопределенности вокруг Brexit

Шахтера насмерть придавило камнем в челябинской шахте

В США ребенок нашел заряженный пистолет на диване в Ikea

Перуанским болельщикам вернули забытые в московском такси документы

Число жертв при нападении в японской Тояме возросло до двух

Минфин РФ заявил о планах разместить евробонды на $3 млрд до конца года

Начальник конвойной службы Миасса получил срок за попытку продавать наркотики в СИЗО

Ведущий "Международного обозрения" Примаков стал невъездным на Украину

Ведущий "Международного обозрения" Примаков стал невъездным на УкраинуОн собирался принять участие в конференции, организованной ОБСЕ Подробнее
ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+