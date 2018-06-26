На проведение ЧМ-2018 дополнительно выделили более 800 млн рублей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Правительство России дополнительно выделило более 800 млн рублей Минспорту РФ на затраты, связанные с проведением чемпионата мира в России.

Субсидии в размере 334,2 млн рублей выделены на эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

Также более 481,6 млн рублей выделено на эксплуатацию временной инфраструктуры стадионов ЧМ.

Соответствующие распоряжения, подписанные председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликованы во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что общая стоимость подготовки к Чемпионату мира в России оценивается в $13,2 млрд (по среднему обменному курсу с начала 2013 по 30 ноября 2017 года). Он станет самым дорогим чемпионатом мира по футболу, что, впрочем, полностью соответствует тенденции последних мундиалей: каждый последующий обходится дороже предыдущего. Южная Африка потратила $6 млрд на подготовку и проведение ЧМ-2010, для Бразилии стоимость ЧМ-2014 превысила $11 млрд.