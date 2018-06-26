Перуанским болельщикам вернули забытые в московском такси документы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Полицейские вернули болельщикам из Перу забытые в такси документы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе московского главка МВД.

"Иностранные болельщики из Перу выехали на такси из своего отеля к Казанскому вокзалу, откуда отправились в Саранск. Уже в городе они поняли, что потеряли сумку с паспортами и билетами на футбольный матч. Вернувшись в Москву, они сообщили о пропаже администратору гостиницы", - сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, администратор обратилась в правоохранительные органы. Полицейские установили такси, на котором болельщики добирались до вокзала, связались с таксистом, и вскоре вещи были возвращены.