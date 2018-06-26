Дания сыграла вничью с Францией и вслед за ней вышла в плей-офф

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сборная Франции сыграла вничью с Данией в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча, которая состоялась на поле московского стадиона "Лужники", закончилась со счётом 0:0. Это - первая нулевая ничья, зафиксированная на ЧМ-2018.

Таким образом, сборная Дании набрала 5 очков и вышла в 1/8 финала, заняв второе место в группе С. На первом месте финишировала Франция (7), ранее досрочно оформившая путевку в плей-офф.

В другом матче игрового дня Австралия в Сочи потерпела поражение от Перу - 0:2. Обе команды не смогли выйти в плей-офф: перуанцы набрали 3 очка, австралийцы - 1 балл.

Чемпионат мира по футболу проводится в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.