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Полиция опровергла перекрытие Никольской улицы из-за подозрительной сумки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Полиция нашла бесхозную сумку на Никольской улице в Москве, однако опасных предметов в ней не обнаружено и улица не перекрывалась.

"Информация, размещенная в некоторых СМИ, о перекрытии Никольской улицы Москвы и проведении спецмероприятий из-за обнаружения подозрительно предмета, не соответствует действительности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.

По словам собеседника агентства, наряд полиции при несении службы на Никольской улице обнаружил забытую сумку, содержимое которой, подчеркнул он, никакой опасности не представляет. "Указанный предмет полицейскими сдан в дежурную часть территориального отдела полиции", - сказали в главке.

Ранее о перекрытии Никольской улицы и проведении спецмероприятий сообщили иностранные СМИ.

Никольская улица неофициально стала главной улицей болельщиков на время Чемпионата мира по футболу, там постоянно присутствует большое число иностранцев.

Теги: Москва

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