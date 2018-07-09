Путин пригласил Черчесова на подведение итогов проведения ЧМ-2018

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Организационного комитета-2018, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На заседание, в частности, приглашен главный тренер сборной страны по футболу Станислав Черчесов.

"Черчесова он пригласил принять активное участие в мероприятии, которое у нас запланировано 20 июля в Калининграде. Это будет совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Организационного комитета-2018", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что темой заседания станут подведение итогов проведения чемпионата мира по футболу и реализация концепции его наследия.

"Президент будет рад видеть Черчесова среди участников этого мероприятия, чтобы не потерять эту футбольную динамику, обеспечить полную загрузку объектов, которые были построены для чемпионата мира", - сказал Песков.

Он добавил, что президент в ближайшей перспективе также найдет возможность встретиться со сборной РФ по футболу.

Сборная России на домашнем ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила национальной команде Хорватии. По окончании игры, прошедшей в Сочи в субботу, президент связался с Черчесовым и поблагодарил его за игру сборной России на турнире. Выход в четвертьфинал теперь является наивысшим достижением для российской команды на чемпионатах мира.