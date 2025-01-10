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Что произошло за день: пятница, 10 января

Новые санкции США, новое пятно мазута и пожар в Гатчине

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США приняли масштабный пакет санкций против нефтегазового сектора российской экономики. Под ограничения попали, в частности, "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и их дочерние компании, "Восток Ойл" и его оператор "РН-Ванкор", сербская "дочка" "Газпром нефти" NIS. Также в санкционный список включены Вадим Воробьев (глава "ЛУКОЙЛа"), Александр Дюков (глава "Газпром нефти"), Наиль Маганов ("Татнефть"), Сергей Кудряшов ("Зарубежнефть"), Владимир Чернов ("Башнефть"), а также Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Кроме того, США утвердили запрет для своих компаний на оказание услуг по добыче нефти на территории России.

- Пятно мазута площадью около 2,8 тыс. кв. м обнаружено у танкера "Волгонефть 239". Танкер вынесло на мель в районе поселка Тамань. Также новые выбросы мазута зафиксировали в четырех муниципальных образованиях на востоке и западе Крыма. Между тем завершены работы по первичной очистке Центрального пляжа Анапы от мазута.

- Пожар произошел утром на заводе по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области. К середине дня возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о несоблюдении правил безопасности при ведении работ.

- Замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров в скором времени может покинуть пост и занять должность замгендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации", сообщил "Интерфаксу" источник в госструктурах.

- Притязания на Калининградскую область, высказанные президентом Литвы, оправдывают все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности страны, заявил Дмитрий Песков.

- Суд Нью-Йорка не стал назначать Дональду Трампу наказание по делу Сторми Дэниелс. При этом избранный президент США признан виновным по делу о фальсификации документов.

- В законопроекте о регулировании индустрии видеоигр не предусматривается запретов для иностранных издателей, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

- Лесные пожары привели к гибели по меньшей мере 10 жителей округа Лос-Анджелес. Совокупный ущерб может составить $50 млрд, полагают аналитики банка JPMorgan Chase & Co.

- Умерла актриса Евгения Добровольская. Ей был 61 год, последний год она боролась с тяжелой болезнью.

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