Фигуранты дела о бунте в ангарской колонии получили от 5,5 лет до 21 года

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд в среду признал 12 человек виновными по делу о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности колонии №15 в Ангарске весной 2020 года, сообщила прокуратура региона.

Они признаны виновными по чч. 1, 2 ст. 212 УК (массовые беспорядки) и ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и приговорены к срокам от 5,5 до 21 года лишения свободы в колониях строгого и особого режимов. Трое подсудимых первые от 3 до 5 лет будут отбывать в тюрьме.

Следствие и суд установили, что в апреле 2020 года группа осужденных в колонии №15 не подчинилась законным требованиям охранников и совершила с ними противоправные действия.

"Осужденные, спровоцировав массовые беспорядки на территории колонии, совершили поджог производственных объектов промышленной зоны, причинив значительный ущерб, и дезорганизовали деятельность исправительного учреждения. От их незаконных действий пострадало 18 человек, среди которых сотрудники уголовно-исполнительной системы", - сказано в пресс-релизе.

Объем уголовного дела составил 185 томов. Проведено более 2 тысяч следственных и процессуальных действий, свыше 500 судебных экспертиз, более 35 осмотров места происшествия с применением криминалистической техники и квадрокоптеров.

Ранее сообщалось, что вечером 9 апреля 2020 года находившиеся в штрафном изоляторе заключенные устроили беспорядки и совершили нападение на сотрудника колонии, его госпитализировали. После этого в колонию прибыла группа сотрудников регионального управления ФСИН. После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденных удалось успокоить.

10 апреля заключенные вновь устроили беспорядки в колонии и пожар. Бунт был пресечен в тот же день, пожар ликвидировали на следующий. По предварительным данным, его площадь составила около 30 тыс. кв. м. При разборе завалов было обнаружено тело одного из заключенных с признаками насильственной смерти. По одной из версий, он мог быть убит другими осужденными за возможное сотрудничество с администрацией учреждения.