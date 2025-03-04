Что произошло за день: вторник, 4 марта
Убийство чиновника на Алтае, приговор экс-сотрудникам "Патриота" и геологоразведка в Белоруссии
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Суд приговорил к девяти годам заключения двух экс-сотрудников центра "Патриот". Бывшего главного бухгалтера и экс-начальника отдела закупок признали виновными в получении более 27,5 млн рублей взятки.
- Главу Завьяловского района Алтайского края застрелили при выходе из кафе. По предварительным данным, поводом для убийства мог стать конфликт из-за отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. Злоумышленник попытался покончить с собой, он доставлен в медицинское учреждение.
- Минфин допустил превышение плана по дефициту бюджета РФ в 2025 г. при нефти в $60/барр. Дефицит может превысить план в 0,5% ВВП, не исключает ведомство.
- Чехия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба". Чешская трубопроводная компания MERO CR заявила, что располагает информацией о прекращении поставок и оперативно разбирается с инцидентом.
- Пекин примет контрмеры в ответ на дополнительные пошлины США на китайские товары. В Китае уже объявили о дополнительных пошлинах на ряд американских сельскохозяйственных товаров.
- Апелляция утвердила штраф Google в размере более 8 млрд рублей. Компания признана виновной в уклонении от исполнения административного наказания.
- Александр Лукашенко поручил найти в Белоруссии редкоземельные металлы. Президент Белоруссии обратил внимание, что геологоразведка в стране развита недостаточно.
- Американский хоккеист Александр Гальченюк получил паспорт РФ. Нападающий "Амура" в составе сборной США стал бронзовым призером ЧМ-2013.