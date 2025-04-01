Разработчик самолета "Байкал" гарантировал цену самолета не более 280 млн рублей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость регионального самолета "Байкал" при начале серийных поставок не превысит 280 млн рублей, это согласовано с разработчиком лайнера "Уральским заводом гражданской авиации" (УЗГА), сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

"По цене, конечно, больше в компетенции самой организации, которая их продает, но по последним переговорам, которые состоялись, когда было озвучено 400 миллионов (ранее называлась стоимость "Байкала" свыше 450 млн рублей - ИФ), нас эта цифра совершенно тоже не устраивает, УЗГА гарантировал поставку не дороже 280 миллионов рублей", - сказал чиновник, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Он напомнил, что недавно Минпромторг объявил конкурс на выполнение второй части опытно-конструкторских работ (ОКР) по доработке "Байкала" в связи с тем, что по результатам первых летных испытаний было выявлено несколько замечаний к конструкции машины, в частности, были претензии к продольному каналу управления и к системам стабилизации.

"Была разработана значительная программа доработки этой машины. Всю осень и зиму велись устранения, в феврале месяце были повторно проведены полеты на второй опытной машине. Летчики-испытатели подтвердили то, что фактически все замечания устранены, машина сейчас сбалансирована, стабильная и дальше можно приступать к дальнейшим сертификационным испытаниям по данной машине. В настоящий момент нами проводится конкурс на определение организации, которая будет выполнять следующий этап, по доведению "Байкала". В нем планируется изготовление еще двух летных опытных образцов, доведение машины и установка на нее импортозамещенного двигателя ВК-800", - рассказал Абраменков.

Сертификация двигателя запланирована на 2025 год. В 2026 году планируется закончить сертификацию с этим двигателем и новым воздушным винтом самого самолета "Байкал", тогда же должны быть начаты его серийные поставки, напомнил Абраменко.

Параллельно, по словам замминистра, совместно с Росавиацией ведется работа по получению сертификата типа на региональный самолет АН-2, что позволит не только продлить срок годности этих машин, но и провести их модернизацию, в том числе ремоторизацию.

Как сообщалось, тендер Минпромторга на разработку "Байкала" в 2019 году выиграла структура "Уральского завода гражданской авиации" (УЗГА) - ООО "Байкал Инжиниринг". Первые три опытных образца самолета были оснащены двигателями General Electric H80-100 и винтами Hartzell Propeller (оба производителя - из США). В 2022 году иностранные партнеры вышли из проекта. В рамках госконтракта от сентября 2022 года были изготовлены три опытных образца отечественного двигателя ВК-800СМ и пять - воздушного винта АВ-901, проведены их предварительные испытания.

В 2024 году на фоне необходимости замены импортных систем "Байкала" на отечественные развернулась дискуссия о значительном удорожании машины. В частности с критикой стоимости самолета выступал вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заявлявший о том, что цена достигла 455 млн рублей. Вопрос был вынесен на уровень президента Владимира Путина, после чего власти сообщили о том, что стоимость машины может составить порядка 260 млн рублей.

О том, что первые поставки "Байкалов" ожидаются в конце 2026 года, заявлял в марте глава Минпромторга Антон Алиханов. Стартовый заказчик - авиакомпания "Аврора", с которой подписано соглашение на 95 таких самолетов. Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли всего к 2030 году планируется произвести 139 таких машин.

Статус по другим региональным самолетам

Абраменков также прокомментировал ход работ также по другим разрабатываемым в стране региональным самолетам. В частности, он напомнил, что сейчас активно проходят опытные полеты лайнера Ил-114-300 на 68 мест. "До конца года, я думаю, что мы ее (машину - ИФ) сертифицируем и начнем серийные поставки", - заявил замминистра, отметив, что сейчас в разной стадии сборки находятся три самолета, "дальше мы выходим на темп 6 и 12 по году машин".

По словам Абраменкова, сейчас Минпромторг определяется с первым заказчиком, который сможет обеспечить высокую частоту полетов для окончательной доработки самолета. Ранее сообщалось, что стартовым эксплуатантом Ил-114-300 будет Red Wings.

В отношении 44-местного турбовинтового регионального самолета "Ладога" замглавы Минпромторга сообщил, что на текущий момент завершена сборка фюзеляжа лайнера, до июня планируется изготовить крыло. "До конца года опытный образец должны собрать. Дальше уже будем приступать к летным испытаниям сначала доводочным, потом сертификационным", - отметил Абраменков.

Пока завершается разработка технического проекта российско-белорусского самолета ЛМС-192 "Освей". "До конца апреля стоит жесткий срок разработчику (с российской стороны УЗГА - ИФ)", - сказал замминистра, отметив, что работы идут с "осознанным" отставанием, чтобы на этапе разработки обеспечить выполнение технических требований к самолету со стороны эксплуатантов.

"Мы действительно с ним затянули, порядка семи месяцев уже отставание идет от графика, но это осознанно, потому что технический проект, на нем определяется облик самолета, и допустить сейчас ошибку будет значительно дороже и дольше по времени, (если - ИФ) на этапе разработки конструкторской документации и уже летных испытаний устранять эту ошибку. (...) Когда однозначно с авиакомпанией мы убедимся, что мы получаем те характеристики желаемые и самолет будет экономически эффективным, мы утвердим технический облик и перейдем к разработке конструкторской документации", - пояснил Абраменков.