Что произошло за день: вторник, 29 апреля

Кремль и МИД о перемирии ко Дню Победы, интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета и ДТП с российскими туристами в Турции

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Предложение России к Украине о перемирии ко Дню Победы - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил Сергей Лавров. В свою очередь Дмитрий Песков отметил, что необходимо начать процесс переговоров с Киевом, вопросы о легитимности Зеленского вторичны. Уход Украины от ответа на предложение прекратить огонь с 8 по 11 мая он назвал манипуляцией.

- Дональд Трамп заявил, что он играет ключевую роль в сохранении государственности Украины. По его словам, без американских поставок военной помощи Украине "война закончилась бы в один день". Между тем его советник Майк Уолтц отметил, что президент США не собирается мириться с чрезмерным затягиванием дипломатического процесса.

- Финский энергоконцерн Fortum не планирует возвращаться в Россию. В отчете компании подчеркивается, что она продолжит продажу активов, как только это станет возможно.

- Обвиняемый в попытке отравления выпускников-летчиков на Кубани приговорен к 27 годам колонии строгого режима. Уроженец Мелитополя был завербован сотрудником спецслужб Украины и пытался отравить выпускников во время банкета.

- В России впервые в мире испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета.

- Микроавтобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. Пострадали 18 россиян. Часть туристов после медосмотра уже были доставлены в отели.

- Роспотребнадзор назвал поддельным письмо об угрозе распространения холеры в РФ. Эпидемиологическая ситуация по холере в РФ оценивается как стабильная, подчеркнули в ведомстве.

- Ближайшие три месяца в мире прогнозируются очень теплыми, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кроме того, в странах Восточной Европы ожидается дефицит осадков.